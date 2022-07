Martim Quitério em Almeirim no Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo

Almeirim foi, este fim-de-semana, o palco do ciclismo jovem. A cidade recebeu o Encontro Nacional de Escolas - Festival de Ciclismo Jovem, que contou com mais de 800 inscritos, com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos, nas vertentes de estrada e BTT.

A representar a Escola de Ciclismo do C.C. Mirandela esteve Martim Quitério no escalão de infantis. O mirandelense começou, no sábado, com a prova de destreza, onde obteve o 32º lugar, e já este domingo conseguiu a 6ª posição na prova em linha.

Nas contas finais, Martim Quitério concluiu a participação no Encontro Nacional de Escolas no 15º lugar. Uma classificação positiva para o jovem ciclista, que é infantil de primeiro ano, num evento que reúne quase um milhar de crianças e jovens de várias escolas de ciclismo do país.

Depois de Almeirim, Martim Quitério vai preparar-se para o 19º Grande Prémio de Rendufe, em Amares, no dia 13 de Agosto.