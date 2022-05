Martim Quitério no pódio em Viana do Castelo

Com as provas de ciclismo jovem ainda em stand by no distrito de Bragança, na sequência da pandemia que obrigou a uma paragem repentina das competições, é na região do Minho que Martim Quitério, filho de César Quitério, antigo ciclista profissional, tem dado cartas.

O ciclista, de apenas 11 anos, do Clube de Ciclismo de Mirandela conseguiu, este sábado, um lugar no pódio no 23º Prémio Viana do Castelo Fica no Coração, o Encontro Inter-Regional de Escolas de Ciclismo da Associação de Ciclismo do Minho.

Martim Quitério foi sétimo na prova de gincana e segundo classificado na prova e linha. Tudo somado deu ao mirandelense o terceiro lugar no pódio da classificação geral de infantis.

A próxima prova de Martim Quitério está marcada para o dia 5 de Junho, o Prémio Vítor Rocha, em Maiorga.