“Matança em Segurança” para evitar ajuntamentos

Durante os meses de Dezembro e Janeiro, a autarquia vai assegurar metade do valor do abate de porcos no matadouro municipal, evitando que haja aglomerados nesses momentos, como costuma acontecer. “Queremos proteger a saúde de todos e ajudar as pessoas”, salientou o presidente da câmara, Luís Fernandes. A autarquia irá ainda assegurar o transporte dos animais gratuitamente, quer a recolha, quer a devolução. Segundo explicou o autarca, o animal será recolhido às quartas-feiras para ser abatido quinta e entregue na sexta. “Pensamos que o fim-de- -semana é a melhor altura para as pessoas terem disponibilidade de fazer o fumeiro”, justificou Luís Fernandes sobre a escolha dos dias. Todas as quintas-feiras do mês de Dezembro, excepto dia 24, e até ao dia 21 de Janeiro de 2021, serão destinadas para este serviço que, em tempos normais, seria “altura de festa e convívio”. “Não vamos deixar que a matança Carina Alves não aconteça até porque isto é uma fonte de sustento para muitas famílias”, garantiu o presidente vinhaense. Os interessados terão que fazer a marcação na câmara municipal, através de contacto telefónico, até à segunda- -feira anterior ao dia pretendido para o abate. A medida estende-se a todo o concelho de Vinhais, conhecido como a capital do fumeiro. A “Matança em Segurança” é mais uma forma de “ajudar” os munícipes em plena pandemia, que a câmara está a promover em parceira com o matadouro municipal.