Matilde Pinto e João Geraldo convocados para o Campeonato da Europa Individual

Já é conhecida a lista de convocados para o Campeonato da Europa Individual de Ténis de Mesa, que está agendado para Agosto, entre os dias 13 e 21, na Alemanha.

Entre os nove jogadores convocados, quatro para a selecção nacional masculina e cinco para a feminina, há dois atletas de Mirandela, Matilde Pinto e João Geraldo.

Matilde Pinto, de 16 anos, atleta do CTM Mirandela junta-se a Inês Matos, jogadora do Boa Hora e que este ano também vai representar o CTM no Campeonato Nacional da 1ª Divisão, Fu Yu, Patrícia Santos e Shao Jieni. A equipa lusa é treinada por Xie Juan, também ela treinadora do emblema mirandelense.

Na selecção nacional masculina estará João Geraldo, ex-mesatenista do CTM e que actualmente joga em França, no bicampeão Angers. João Geraldo conta na comitiva nacional com João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia.

Foto de FPTM