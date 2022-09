Matilde Pinto e Rafael Kong conquistam segundo lugar no Top12 Jovens de Ténis de Mesa

O CTM Mirandela conseguiu dois lugares no pódio do Top12 Jovens, uma competição realizada este sábado, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

Matilde Pinto terminou a prova no segundo lugar, perdendo na final por 2-3 com Inês Matos, atleta do Boa Hora.

Também Rafael Kong conseguiu a segunda posição no pódio, em masculinos. O mirandelense foi derrotado na final pelo atleta da A.R. Novelense, Silas Monteiro.

O clube da cidade do Tua fez-se representar por mais três atletas, Bernardo Pinto, que terminou na quarta posição, Inês Gonçalves foi oitava classificada e Mariana Santa Comba somou o terceiro lugar na fase de grupos e a quinta posição na final.