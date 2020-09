Matilde Pinto sagra-se campeã nacional de cadetes

O título foi conseguido no domingo, em Vila Nova de Gaia, numa prova dominada pelo clube da cidade do Tua.

Matilde Pinto alcançou o primeiro lugar no pódio depois de vencer na fina a colega de equipa, Inês Gonçalves. Este é o segundo título conquistado pela atleta mirandelense no espaço de uma semana. Matilde Pinto tinha se sagrado vice-campeã nacional de juniores, em Leiria.

Ainda no sector feminino, o domínio do CTM Mirandela foi visível. Inês Gonçalves ficou no segundo lugar, Inês Salgado e Mariana Santa Comba completaram o pódio, ambas conseguiram o terceiro lugar.

Destaque ainda para Joana Pinto e Margarida Domingues que chegaram aos quartos-de-final.

Em masculinos, Rafael Kong é vice-campeão nacional de cadetes. O atleta do CTM Mirandela perdeu na final com Silas Monteiro, do Novelense.