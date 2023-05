Médico acusado de violação continua a exercer em Bragança e não há outro profissional alternativo

O médico Telmo Moreno, que está acusado de dois crimes de violação, continua a exercer funções. O radiologista de 75 anos foi acusado, em Fevereiro, pelo Ministério Público de violar duas pacientes. Os casos terão acontecido em 2020 e em 2021, quando duas mulheres foram à clínica de Telmo Moreno realizar exames mamários e o médico terá introduzido os dedos na vagina das utentes, proferindo palavras como “pode libertar-se”. Na altura, o Jornal Nordeste conseguiu falar com uma das alegadas vítimas, Ana Costa, que contou como tudo tinha acontecido. “Durante esses exames houve algum tipo de comentários que não eram normais e um deles quando estava a fazer a ecografia mamária foi dizer ‘tem aqui umas tetas boas’. Depois começou a dizer que me ia fazer um exame hormonal medidor de intensidade, muitas vezes confundido com um acto sexual, mas que não era. Começou a fazer o exame e introduziu uma sonda, depois introduz os dedos várias vezes e durante esse tempo ele perguntou ‘está a sentir alguma coisa?’ e eu disse ‘estou, os seus dedos’ e ele disse ‘então esteja à vontade, pode libertar’. Quando ele diz isso eu mando parar o exame”, contou. Agora Ana Costa tem que voltar a fazer uma ecografia mamária, um exame de rotina que faz todos os anos e que é prescrito pelo Centro de Saúde de Bragança. Os exames prescritos pelos centros de saúde em Bragança são feitos no Hospital Privado, que comprou a clínica Telmo Moreno, ou no Hospital Terra Quente, em Mirandela. Na semana passada, Ana Costa dirigiu-se ao Hospital Privado para fazer a marcação, quando percebeu que o médico que lhe iria fazer o exame era o médico Telmo Moreno. “Fui ao Hospital Privado para marcar uma ecografia mamária e perguntei qual era o médico que fazia esse exame e responderam-me que era o doutor Telmo Moreno, eu perguntei se não havia outra pessoa para fazer o exame e disseram-me que não”, disse. Com a esperança de que ainda lhe pudessem fazer o exame no hospital público de Bragança, deslocou-se ao edifício. “Disseram que não faziam esse exame no hospital, só em serviço interno. Estão a encaminhar para os dois hospitais privados, ou para Bragança, ou para Mirandela. Eu perguntei se havia algum tipo de transporte para fazer ir fazer um exame a mais de 50 Km de onde moro, responderam- -me que não. Quem quiser ir a Mirandela fazer os exames tem que pagar as despesas do seu bolso”, referiu. Mas quando perceberam que Ana Costa terá sido violada pelo médico, o cenário mudou. Mostraram-se disponíveis para quebrar a regra e fazer uma excepção. Contactámos a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSN) para sabermos se há possibilidade de fazer ecografias no hospital de Bragança. Respondeu que “a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assegura o acesso atempado aos meios de diagnóstico e terapêutica necessários e adequados aos seus utentes, sendo que, na eventualidade de não ser possível efectuar internamente um exame prescrito pelo(a) médico(a) de família, o mesmo pode ser realizado em qualquer dos vários estabelecimentos de saúde à escolha do(a) utente, entre os que possuem convenção com o Serviço Nacional de Saúde”. O estabelecimento com convenção em Bragança é o Hospital Privado. Por isso, questionámos também se a ULS do Nordeste tomou alguma posição face ao médico Telmo Moreno continua a trabalhar. Disse que “reafirma a continuidade do esforço que tem vindo a ser desenvolvido no sentido de reforçar a sua disponibilidade de recursos técnicos e humanos, com vista a dotar esta entidade de mais e ainda melhores meios para a prestação de cuidados de saúde de qualidade à população da sua área de abrangência”. Nestas declarações não se obtiveram respostas às várias perguntas colocadas à ULSN pelo Jornal Nordeste.

Único radiologista em Bragança

A clínica de Telmo Moreno foi comprada pelo Hospital Privado nos últimos anos e previa-se que os serviços e atendimento passassem a ser no hospital. Porém, a clínica manteve-se aberta e só pouco depois de o Jornal Nordeste ter noticiado que o médico estava acusado de dois crimes de violação é que fechou portas. No entanto, o médico continua a exercer, mas agora nas instalações do Hospital Privado. Fomos ao Hospital Privado de Bragança para perceber se realmente Telmo Moreno é o único médico radiologista a exercer na unidade. Segundo informação recolhida junto de uma funcionária, para já não há mais nenhum médico a fazer estes exames e nem sabe quando haverá, respondendo que o hospital está a “abrir aos poucos”. O que significa que quer as alegadas vítimas, quer todos os outros pacientes são atendidos por Telmo Moreno, ou então têm que se deslocar ao Hospital Terra Quente, em Mirandela, sem qualquer reembolso dos gastos ou disponibilização de transporte gratuito. “O médico estar a exercer e o nosso sistema de saúde estar a reencaminhar as pessoas para um médico que está acusado de dois crimes de violação é um absurdo. Sinto impotente, revoltada e acho que não é correcto. E o Hospital Privado não devia permitir que um médico que tem um processo em tribunal estar a exercer as suas funções até o processo acabar”, afirmou Ana Costa. Contactámos o Hospital Privado de Bragança, mas recusou-se a fazer qualquer comentário sobre o assunto.

Ordem dos Médicos espera decisão o tribunal

Logo em 2021, quando Ana Costa percebeu que teria sido violada, fez uma queixa na Ordem dos Médicos, que considerou que o médico violou o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, mas, como não tinha antecedentes disciplinares, foi aplicada a sanção mais leve, “pena disciplinar de censura”. Questionámos a Ordem dos Médicos para perceber se foi aplicada mais alguma sanção ao médico. A presidente da delegação regional de Bragança, Cristina Nunes, explicou que a Ordem “enviou a informação de que dispunha, sobre a queixa contra o Dr. Telmo Moreno, ao tribunal de Bragança a pedido do mesmo”, mas que até à data não obteve mais nenhuma informação do tribunal. Referiu ainda que a Ordem não tinha conhecimento que o médico foi acusado pelo Ministério Público e que não vai ser aplicada nenhuma sanção ou suspensão a Telmo Moreno até que o tribunal declare se é inocente ou culpado, explicando que são estes os “procedimentos”. Quer isto dizer que, legalmente, não foi tomada qualquer medida, nem pela Ordem dos Médicos, nem pelo Hospital Privado, para que Telmo Moreno deixasse de exercer. A primeira sessão do julgamento está marcada para Outubro.