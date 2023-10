Médico acusado de violar duas pacientes em Bragança começou a ser julgado

O médico radiologista de Bragança está acusado de dois crimes de violação. Os abusos terão acontecido em 2020 e 2021 a duas utentes, na clínica do qual era proprietário. Ao Jornal Nordeste, uma das queixosas, Ana Costa, contou que Telmo Moreno lhe sugeriu fazer o “exame hormonal medidor de intensidade” e terá introduzido os dedos na vagina repetidamente, proferindo palavras como “liberte-se”. “Falei com a minha médica de família em que ela diz que fui literalmente violada, porque um médico radiologista não tem competências médicas para introduzir os dedos, para fazer um exame chamado de toque e senti-me usada, abusada, tudo. O exame hormonal medidor de intensidade não existe. Quando fui lá pedir os exames aí confirmei mesmo que algo estranho se passava, porque o relatório desse exame não me foi dado”, contou. A outra vítima terá passado por uma situação idêntica. Ana Costa apresentou queixa na Ordem dos Médicos, que aplicou uma “pena disciplinar de censura”, porque praticou “um acto não preconizado”, violando o Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Telmo Moreno tem 75 anos e continua a exercer funções no Hospital Privado de Bragança, depois de a sua clínica ter sido comprada por esta entidade. Esta segunda-feira, começou o julgamento. Por se tratar de um crime de natureza sexual, a sessão decorreu à porta fechada. Foram ouvidas as alegadas vitimas, o médico e testemunhas. A próxima sessão está marcada para o dia 9 de Outubro.