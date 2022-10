Meia Maratona das Cantarinhas 2023 já tem data definida

Depois da esteia este ano, a Meia-Maratona das Cantarinhas, que deu lugar à Corrida das Cantarinhas, regressa em 2023. A segunda edição vai realiza-se no dia 14 de Maio e voltou a ser um dos projecto vencedores do Orçamento Participativo do Município de Bragança.

Segundo Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança, que organiza a competição, a prova terá “os mesmos moldes da primeira” e poderá haver “uma ou outra novidade”, que em breve será apresentada.

Na segunda edição, o GCB mantém as corridas de 21 quilómetros, de 10, 5, corridas jovens e a caminhada.

A primeira Meia-Maratona das Cantarinhas realizou-se no passado dia 8 de Maio e eve como vencedores Rui Muga (CA Macedo de Cavaleiros) em masculinos e Carla Martinho (RD Águeda) em femininos.