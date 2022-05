Meia Maratona das Cantarinhas vai para a estrada no próximo domingo

Em Bragança corre-se atrás da tradição através do atletismo e a antiga Milha, depois Corrida, evolui para Meia Maratona. A prova está marcada para domingo, dia 8, e traz à capital de distrito cerca de 1400 atletas.

Os participantes são, na maioria, da região transmontana, mas vêm atletas de vários pontos do país e até da vizinha Espanha. “Temos atletas de Espinho, Coimbra, Porto, Braga e de muitas outras localidades. Temos também atletas de Espanha. São muitos atletas de fora do distrito”, referiu Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança.

São mais de 1400 os participantes em várias distâncias, 21km, 10km, 5km, corridas jovens e caminhada, com o objectivo de fazer do evento uma festa do atletismo. “Podíamos só ter uma parva mais competitiva, e até era mais fácil de organizar, mas não seria uma boa opção. Assim permitimos que participem as famílias e que haja um incremento da prática desportiva, neste caso do atletismo”.

Este ano a prova conta com dois convidados especiais, Braima Dabó e Eduardo Bacalhau.

Braima Dabó (Maia Atlético Clube) já vestiu as cores do Ginásio Clube de Bragança e em 2019 recebeu o prémio Fair-Play pelo seu desempenho no Campeonato Mundial de Atletismo, no Catar. “Para mim é uma honra e um orgulho dar a cara por esta prova. Apesar de já não representar o Ginásio continuo a sentir-me casa. Estou com boas expectativas. Sei que vão estar atletas de grande nível, como o Rui Teixeira do Sporting CP, mas estou bem”, disse Braima.

Estão também confirmadas as participações de Rui Teixeira (Sporting CP), Rui Muga (C.A. Macedo de Cavaleiros) e Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha).

A 1ª Meia Maratona das Cantarinhas de Bragança tem início às 09h30, no domingo, com partida e chegada junto à Praça do Município.