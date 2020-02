Merelinense impõe derrota ao Bragança

O jogo não foi fácil para os brigantinos que só conseguiram equilibrar a partida após o 1-0. O golo dos minhotos resultou de um ressalto de bola aproveitado por Gabriel Faria, aos 31 minutos.

No segundo tempo, o Bragança entrou melhor e a tentar pressionar o adversário mas o segundo golo dos locais de penálti e a expulsão de Chamboco, aos 77’, acabaram por tirar capacidade de reacção aos transmontanos.

A 10 minutos do final do encontro o médio André Pinto, que já representou o S.C. Mirandela, fixou o resultado em 3-0.

O GDB vinha de uma vitória expressiva por 5-0, em casa, com o Câmara de Lobos, um jogo que colocou fim a 16 jornadas sem vencer, mas no domingo os brigantinos voltam a sentir o sabor amargo das derrotas. “O trabalho tem que ser solidificado. Eu avisei que não era aquela vitória que ia resolver a nossa situação ou este jogo. De qualquer forma, houve evolução e crescimento do que pretendemos para o jogo”, disse André David, técnico do GDB.

A partida com o Merelinense marcou a estreia do camaronês Jahfort. O avançado (ex-União de Leiria), que chegou ao Bragança na semana passada, entrou aos 46 minutos e deixou boa impressão. “O jogador estava com pouco ritmo de jogo fruto de alguns problemas que o antigo clube tinha. De qualquer forma, ele entrou bem e deixou bons indicadores. Agora há que continuar a trabalhar”, referiu o treinador.

A equipa de André David continua em zona de despromoção, é 16ª, com 15 pontos e vira as atenções para a recepção ao Marítimo B. O jogo está marcado para sábado, dia 15.