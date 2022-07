Mesatenista de Mirandela conquista medalha de bronze com a camisola de Portugal

A atleta do CTM Mirandela ajudou Portugal a conquistar medalha de bronze no Campeonato da Europa de Jovens de Ténis de Mesa em sub-15. A competição começou na passada quarta-feira, dia 6, e terminou ontem em Belgrado, na Sérvia.

Mariana Santa Comba integra a formação lusa com Júlia Leal, do Juncal dos Açores, e Beatriz Pinto do Boa Hora.

Terminas as competições por equipas, as atletas iniciam esta segunda-feira as provas de singulares.

O CTM Mirandela faz-se ainda representar por mais três atletas nas selecções nacionais: Bernardo Pinto e Rafael Kong e sub/19 masculinos; e Matilde Pinto em sub/19 femininos.

O Campeonato da Europa de Jovens de Ténis de Mesa conta com a participação de 43 países e 140 equipas, com um total de 525 atletas.

Foto de FPTM