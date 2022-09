Mesatenista de Mirandela inicia participação no Campeonato da Europa de Ténis de Mesa

Começou esta quarta-feira, em Cluj, na Roménia, o Campeonato da Europa de Ténis de Mesa em sub-21. A Selecção Nacional conta com a mirandelense Matilde Pinto, Inês Matos, do Boa Hora, que esta época também vai representar o CTM, Mirandela na primeira divisão nacional, e Gonçalo Gomes, do Clube Desportivo 1.º Maio.

Os três atletas vão jogar a fase de grupos em singulares, em que participam 112 mesatenistas, masculinos e femininos, em representação de 28 nacionalidades. Depois, amanhã, realizam-se as provas de pares masculinos, femininos e mistos.

Depois do Campeonato da Europa sub-21, Matilde Pinto e Inês Matos rumam a França para competirem no Top 10 europeu de jovens, em sub-19, uma prova que vai reunir os melhores atletas do ranking, entre 30 de Setembro e 2 de Outubro.

No Top 10 europeu de jovens também participa outra atleta do CTM Mirandela, Mariana Santa Comba, em sub-15.