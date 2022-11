Mesatenista de Mirandela qualificada para o Campeonato do Mundo de Jovens

Matilde Pinto, atleta do CTM Mirandela, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Jovens de Ténis de mesa. A prova realiza-se em Tunis, na Tunísia, entre os dias 4 e 11 de Dezembro.

A mirandelense integra um lote restrito de três atletas que garantiram a qualificação para a prova mundial pelo ranking do respectivo escalão.

Matilde Pinto tem 16 anos e vai competir em sub-19, tal como a colega de equipa Inês Matos, também selecionada para a prova na Tunísia.

Às duas atletas junta-se também Tiago Abiodun, do Sporting CP, que vai competir em sub-15. Ricardo Faria será o responsável técnico de Portugal na competição.