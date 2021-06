Mesatenista do CTM Mirandela conquista título nacional em sub-10

A nova campeã nacional de ténis de mesa em sub-10 femininos é de Mirandela. Joana Ruivo, atleta do CTM, arrecadou, este domingo, o título no Campeonato Nacional Individual, que se realizou no Pavilhão Municipal de Mozelos.

Joana Ruivo foi mais forte que Carolina Pereira (GDCS Juncal) na final da competição.

No sector masculino, José Ruivo, irmão gémeo de Joana Ruivo, conseguiu medalha de prata. O atleta do CTM Mirandela perdeu na final com o mesatenista da AD Galomar, Rodrigo Andrade.

Em sub-19 femininos, Matilde Pinto, também do CTM Mirandela terminou na terceira posição.

O Campeonato Nacional Individual de sub-10 e sub-19 decorreu no Pavilhão Municipal de Mozelos, ontem e hoje, e contou com a participação de 190 atletas (128 masculinos e 62 femininos).

Foto de FPTM