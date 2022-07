Mesatenistas de Mirandela representam Portugal no Circuito Mundial de Jovens

As duas atletas do Clube Ténis de Mesa de Mirandela voltam a marcar presença em mais uma competição internacional. Trata-se do WTTYC (World Table Tennis Youth Contender) de Agadir, em Marrocos. A prova realiza-se de 5 a 7 de Agosto e pontua para o circuito mundial de jovens de ténis de mesa.

Depois da competição em Marrocos, Matilde Pinto ruma a Munique, na Alemanha, para participar no Campeonato da Europa Individual, de 13 a 21 de Agosto. A mirandelense, de 16 anos, integra a lista dos nove atletas convocados para as selecções nacionais, quatro da masculina e cinco da feminina, e é mesmo a mesatenista mais nova da comitiva.

Outro mirandelense convocado foi João Geraldo, que representa actualmente os franceses do Angers, que se sagraram campeões nacionais nas duas últimas temporadas.