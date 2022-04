Michel despede-se dos relvados

O central do Grupo Desportivo de Bragança avançou, este domingo, no final do jogo com o Vila Flor SC, que os brigantinos venceram por 0-4 e que culminou na conquista do título distrital, que vai terminar a carreira após a final da Taça Distrital, marcada para o próximo domingo, dia 1 de Maio.

Para Michel falta agora a dobradinha para se despedir em grande. “Estou a terminar e espero conseguir vencer a taça para sair em grande. É verdade que gostava de continuar, mas já fiz a minha parte e termino no final da época”.

O jogador, de 35 anos, destacou o facto de o GDB terminar o campeonato sem derrotas. “Foi uma época dura, mas conseguimos terminar invictos. Quero dar os parabéns aos restantes clubes que nos complicaram a vida”.

Michel é uma das caras bem conhecidas do futebol distrital. Ao longo da carreira representou clubes como o FC Mãe D´Água, Argozelo, Estudantes Africanos, Vimioso, GD Mirandês, F.C. Vinhais e G.D. Bragança. Conquistou uma taça distrital e quatro títulos distritais.