Michel reforça eixo da defesa do Argozelo

As contratações falam por si e o central Michel é a mais recente aposta. O clube do concelho de Vimioso garantiu os serviços do jogador, de 33 anos, para a nova temporada.

Michel jogou no G.D. Mirandês na última temporada, onde realizou 29 jogos e apontou um golo.

Michel junta-se ao guarda-redes Armando (ex-Mirandês) e aos avançados Patrick (ex-Vimioso) e Paulinho (ex-GDB) no lote de contratações.

Foto de Minas de Argozelo