Michel resolve e coloca Bragança na final da Taça Distrital

O Grupo Desportivo de Bragança carimbou, no domingo, a passagem à final da Taça Distrital, após o triunfo caseiro por 1-0 frente ao Rebordelo e depois do 0-0 verificado no primeiro encontro das meias-finais.

O jogo foi equilibrado, com mais oportunidades de golo para os visitantes e só o golo de Michel confirmou o triunfo dos brigantinos.

O defesa central marcou de cabeça, ao minuto 62, após assistência de Paulo Roberto na sequência de um pontapé de canto.

Aos 70’, o Rebordelo ainda marcou, mas Nuno Augusto, árbitro do encontro, anulou o golo a Rabiço por fora de jogo. Uma decisão muito contestada nas bancadas pelos adeptos da formação do concelho de Vinhais.

O triunfo pela margem mínima, 1-0, coloca o Bragança na final da prova rainha do futebol distrital onde vai defrontar o Sendim, que também venceu por 1-0 o Carção. O jogo decisivo está marcado para o dia 1 de Maio, no Municipal Santa Luzia, em Miranda do Douro.

As reacções dos técnicos

“Foi um jogo equilibrado”, as palavras são de Lopes da Silva, técnico do G.D. Bragança, no final do encontro com o Rebordelo.

Para o treinador a vitória assenta bem à sua equipa, mas admite que se fosse o Rebordelo a vencer também era justo. “Foi um jogo muito equilibrado em que as duas equipas procuram sempre o golo e a vitória. Se o Rebordelo vencesse também era justo pois foi uma equipa consistente e aguerrida. Na segunda parte, principalmente, foi mais equilibrada e conseguimos ter mais pose de bola e oportunidades de golo”.

Lopes da Silva quer agora vencer a prova rainha do futebol distrital, mas deixou críticas e relação ao local da realização do jogo. “Penso que a final da taça devia ser em Bragança e diria isto mesmo que não fossemos à final. Não é por ser a nossa casa, mas pelas boas condições que tem o estádio. Mas, a associação quer assim e teremos de ir a Miranda”, concluiu.

“É bom que se comece a olhar e a respeitar mais quem tem feito evoluir o futebol distrital”

Também Nuno Loureiro, técnico do Rebordelo, deixou recados no final do jogo, mas sobre a evolução do futebol distrital. “Se queremos que o nosso campeonato evolua e chegue perto do nível de outros, é bom que se comece a olhar e a respeitar mais quem o tem feito evoluir sob pena de qualquer dia não haver nem jogadores nem treinadores de qualidade”, afirmou.

Já sobre o jogo considerou que o resultado “não reflecte aquilo que se passou em campo” e deixou elogios aos seus jogadores. “Estou contente por treinar uma equipa que não abdica da sua forma de jogar quer esteja a ganhar ou a perder. Mostramos mais uma vez dentro de campo quem somos”.

Nuno Loureiro lamentou o resultado e considera que depois do golo de Bragança não houve tempo útil de jogo. “Foi um jogo bem disputado até ao minuto 60. Depois disso não houve mais jogo com a equipa do Bragança a quebrar nitidamente o tempo de jogo além de desaparecerem de repente as bolas”, concluiu.

Foto de Diogo PInto