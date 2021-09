Mickael Alves tem raízes transmontanas e é campeão do mundo de kettlebell sport

Mickael Alves Rodrigues nasceu em França, mas as suas raízes estão na aldeia de Podence, em Macedo de Cavaleiros, e em Pombares, no concelho de Bragança. Duas localidades que visita “sempre que possível”, como destacou.

O atleta transmontano é campeão do mundo na modalidade de Kettlebell Sport. E o que é o Kettlebell Sport? É um desporto de levantamento de peso realizado com kettlebells durante um determinado período de tempo. Há três movimentos principais: “snatch”, “jerk” e “long cycle”. A modalidade tem tradição nos países de leste.

“Sou treinador de boxe e kickboxing e estava à procura de novos métodos de preparação física. Encontrei este desporto, que vem dos países de leste, é uma modalidade de força, e comecei a competir. Comecei nos regionais, depois nacionais e passei a profissional e a competir a nível internacional”, contou o atleta.

O Kettlebell Sport surgiu depois de ultrapassada uma fase complicada da vida de Mickael. O transmontano esteve em coma, há dez anos, depois de uma rixa. Um episódio difícil de recordar. “Foi um episódio complicado. Posso dizer que vi a morte a chegar. Graças a Deus consegui superar essa fase”.

Depois de recuperado, o transmontano foi campeão do mundo e conseguiu diversas medalhas. “Com a selecção francesa fui campeão do mundo em 2016, na Dinamarca, na categoria de maratona. Seis meses depois, fui campeão da Europa, na Grécia, também em maratona com um peso de 24 quilos. Seguiu-se a meia-maratona, meia hora com um peso 32 quilos, e ganhei um título internacional na Irlanda, e 2018. No ano seguinte, na Polónia, fui vice-campeão do mundo”.

Mickael Alves Rodrigues representou a selecção francesa durante cinco anos e há um ano optou pela selecção portuguesa, cuja federão foi criada em França. No passado mês de Julho conseguiu dois títulos mundiais, em Itália. “É uma escolha de coração. Tenho uma grande paixão por Portugal”.

O transmontano é já mesmo considerado o “CR7” do Kettlebell Sort. O atleta conta no seu currículo com três títulos de campeão do mundo e várias medalhas internacionais.

Ainda este ano, em Outubro, o atleta vai participar no Campeonato da Europa de Kettlebel Sport, na Suécia.