Miguel Monteiro reeleito presidente da Associação de Ciclismo de Bragança

Miguel Monteiro liderou a única lista a sufrágio e foi reeleito, na quinta-feira, para o quadriénio 2020/2025.

O presidente da ACB quer continuar a trabalhar em prol do ciclismo no distrito de Bragança.” Sinto que o trabalho até aqui realizado mostra-se incompleto, há ainda muito para fazer. Acredito que o mundo voltará à antiga normalidade e que através de uma equipa competente e com a vontade reforçada poderemos continuar a melhorar o ciclismo em geral na região”, disse.

Miguel Monteiro avança para o segundo mandato, depois de ter sido eleito pela primeira vez em 2017, e desde então reforçou a aposta nas provas de XCM, de estrada e encontros de escolas de ciclismo. Mas, a grande aposta foi a Volta ao Nordeste. Uma iniciativa única no distrito e que recria de alguma forma o espírito que se vive na Volta a Portugal. A edição deste ano foi cancelada devido à pandemia. “Aproximam-se novos desafios em tempos difíceis e se não nos sentíssemos capazes de os confrontar, não nos recandidataríamos”, afirmou.

Quanto ao futuro, Miguel Monteiro quer apostar numa prova nacional de cadetes em 2022 e no próximo ano “no ciclismo feminino em colaboração com a Associação de Ciclismo de Vila Real”, que pode ser o ponto de partida para outras parcerias entre as duas associações transmontanas.

Em ano de pandemia o ciclismo não escapou aos efeitos colaterais da Covid-19. À semelhança das restantes modalidades as provas foram canceladas e as finanças dos clubes e associações foram bastante afectadas. Mas, o presidente reeleito prefere olhar para o lado positivo, o aumento da prática de ciclismo. “A pandemia trouxe-nos uma evidente mudança de hábitos o que conduziu a uma procura maior de bicicletas em Portugal e em toda a Europa, tendo a venda das mesmas sido tão grande que as empresas não têm mãos a medir”.

Para já o presidente e candidato não abre muito o livro até porque a organização das provas depende da evolução da pandemia.