Milhares de pessoas rumam anualmente a Podence para conhecer mascarados coloridos

Podence é uma espécie de mundo à parte, em que, ao contrário das outras aldeias transmontanas, se percorre a localidade vendo bastante gente. Não há dia que ali não passe alguém por conta dos Caretos e do Entrudo Chocalheiro. O nevoeiro pintou a aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros no dia em que Francisco Lameiras e a namorada a quiseram conhecer. Foram duas das milhares de pessoas que já ali passaram. Na semana passada, a poucos dias de se assinalarem os cinco anos de declaração da tradição como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, vindo de Manteigas, em plena Serra da Estrela, o casal não perdeu a oportunidade de passar por Podence, nestas mini-férias no distrito. Parar na mini tasca de Egas Soares foi uma bênção ao paladar e ao imaginário, isto porque enquanto se bebem uns bons licores, produzidos pelo próprio habitante de Podence, ouvem-se uns belos relatos, na primeira pessoa, do que é ser-se careto, do que já foi a tradição, das vezes que já se representou o Entrudo Chocalheiro fora de portas e de tanto e tudo que já se viveu.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com