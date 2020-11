Minas de Ferro de Moncorvo começam a laborar na próxima semana

No passado dia 27 de Outubro realizaram-se os primeiros testes à maquinaria já instalada no local, que foram presenciados por Carlos Guerra, consultor da empresa Aethel Mining, e pelo presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves. “Assistimos a um ensaio de afinação das máquinas na sequência que vão ter de trabalhar. Esta semana ficará tudo testado e alinhado, portanto a partir daí começa a produzir o minério de acordo com as encomendas que existem”, adiantou Carlos Guerra. O responsável explicou ainda o processo que percorrerá o minério desde a recolha até ao transporte, “é britado na zona de baixo, é carregado numa plataforma e daqui vai para um terreno onde se faz o stock e o posterior carregamento para ser escoado para o destino, no caso o Porto de Leixões ou qualquer outro porto”. O presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo salientou o facto de o projecto mineiro, “que foi tantas vezes colocado em causa, devido ao que desde a década de 80 até agora aconteceu e depois das concessões que foram dadas pelo estado às diversas empresas que tiveram interesse na reabertura das minas, às quais foram colocados diversos entraves”, avançar agora. O autarca reforça que o município de Torre de Moncorvo “nunca deixou cair este projecto, muitas vezes lutando sozinho juntamente com os concessionários para que avançasse”. Nuno Gonçalves avançou ainda que até ao dia 31 de Dezembro “o complexo mineiro de Torre de Moncorvo irá exportar cerca de 200 mil toneladas”. O presidente da câmara de Torre de Moncorvo afirma ainda que este é um projecto sustentável. “Temos toda uma reabilitação da zona onde vai ser extraído o minério, uma preocupação ambiental e isso é irmos mais além. Este é um projecto verde, com características próprias e a pensar no futuro”, sublinhou.