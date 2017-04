“A minha intenção era fazer alguma coisa por uma casa que estava numa situação financeira muito má”

Maria do Céu Quintas foi eleita pelo PSD para o primeiro mandato como presidente do Município de Freixo de Espada à Cinta há quase 4 anos e recandidata-se nas eleições de 1 de Outubro. Assume que o principal objectivo, até agora, foi trabalhar no sentido do reequilíbrio financeiro do concelho mais endividado per capita do distrito. A promoção do turismo, da seda e dos produtos regionais, bem como a requalificação do centro histórico são as apostas para o futuro.