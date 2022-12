Ministra da Coesão Territorial garante que ligação de Vimioso a Carção já tem financiamento

Está garantido o financiamento para fazer a ponte e os respectivos acessos que vão ligar Vimioso a Carção. A garantia foi deixada pela ministra da Coesão Territorial na sua visita à Feira de Artes, Ofícios e Sabores de Vimioso, na passada sexta-feira.

Ana Abrunhosa disse já ter conseguido que "em termos de fundos europeus" haja a possibilidade de financiar a ligação, numa excepção para estradas que correspondam a ligações transfronteiriças. "Vamos continuar a trabalhar, como temos feitos até agora, para que ela seja uma realidade", afirmou.

A governante explicou que "há a possibilidade de ser financiada através do programa regional do Norte 2030, porque foi conseguida essa situação da excepção".

O prazo de consulta pública do relatório de conformidade com o projecto de execução da ligação entre Carção e Vimioso terminou na passada sexta-feira. São cerca de três quilómetros de extensão, incluído a construção de uma ponte sobre o rio Maçãs, de um quilómetro. Uma ligação que é reivindicada pelo município de Vimioso há cerca de 20 anos e que vai permitir o acesso mais rápido à capital de distrito.

A ministra da Coesão Territorial garantiu que os alunos de Vimioso que saem do concelho para fazer o ensino secundário, uma vez que a vila não oferece esta escolaridade obrigatória, vão receber uma bolsa de estudo. "As crianças que tinham que se deslocar para ir para as escolas secundárias, os pais tinham que pagar as despesas, agora garantimos bolsas e garantimos também que quando ficam numa residência pagamos a residência", afirmou.

Ana Abrunhosa diz que "aos poucos" estão a ser feitas "as mudanças no território". E uma delas passará também pela cobertura de rede móvel. A ANACOM está a fazer uma nova consulta pública para que todas as habitações tenham conectividade, termina já no dia 20. "Já se sabe o valor de investimento necessário que andará à volta dos 300 milhões de euros. A taxa de financiamento será de 50% através de fundos europeus", referiu, explicando que será feito o concurso público internacional para colocar a fibra ótica no território.

Perante tais garantias, o presidente da Câmara Municipal de Vimioso disse ficar "muito contente" pelo território. "Esta ligação entre Vimioso e Carção serve um terço do nosso distrito. Passam nesta estrada entre 35 a 40 âmbulâncias por dia. Com uma população mais envelhecida, a precisar de mais cuidados de saúde, temos que chegar rapidamente a Bragança. É nessa estrada que passam a maior parte dos alunos que vêm estudar para o agrupamento de escolas de Vimioso", frisou, acrescentando que dentro de um mês estarão reunidas "todas as condições para se lançar a empreitada".

Quanto às telecomunicações, admite que o problema não se resolve do "dia para o outro", uma vez que são precisos diversos procedimentos, mas espera que a cobertura de rede se torne uma realidade "o mais breve possível". O autarca disse ainda que todo os "aglomerados urbanos" do concelho estarão contemplados com a cobertura de rede.