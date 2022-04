Miranda do Douro e Freixo de Espada à Cinta receberam Campo de Férias de Gira-Volei

Terminou hoje, em Miranda do Douro, o Campo de Férias de Gira-Volei da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

A inicia regressou este ano e tem como objectivo levar o voleibol aos mais novos de norte a sul do país de uma forma lúdica, tendo como grandes parceiros as escolas, municípios e associações regionais de voleibol. “O Gira-Volei regressa em força em 2022 e vai continuar a proporcionar aos mais jovens uma salutar e divertida prática desportiva. Para isso, continuamos a contar com a colaboração e o apoio dos nossos parceiros nesta caminhada, como agrupamentos de escolas, autarquias, sponsors e associações regionais, que nos permitem proporcionar aos jovens de todo o país a melhor experiência de iniciação ao voleibol”, referiu Leonel Salgueiro, director técnico nacional, em entrevista ao site da FPV.

O Gira-Volei é um jogo de iniciação à modalidade destinada aos jovens com idades compreendidas entre os 8 e 15 anos, onde através do jogo simplificado (2×2) e utilização do passe faz do Gira-Volei um jogo fácil, divertido e competitivo arrastando consigo milhares de jovens.

Em Miranda do Douro participaram cerca de 80 crianças. Já na quarta-feira, dia 13, cerca de 50 jovens gira-atletas passaram por Freixo de Espada à Cinta, onde assistira ao jogo de preparação da Selecção Nacional de Sub-17 Femininos com a França.

A equipa lusa, orientada por Rui Pedro Silva, realizou um estágio de três dias (de 12 a 14 de Abril), em Freixo de Espada à Cinta de preparação para a participação na Pool D na 2.ª Ronda de Qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, agendada para os dias 22, 23 e 24 de Abril, nos Países Baixos.

Quanto ao Campo de Férias de Gira-Volei começou na passada segunda-feira, dia 11, e terminou hoje, em Miranda do Douro.

Foto de FPV