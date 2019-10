Miranda do Douro recebe Duero-Douro Challenge

O evento desportivo conta com mais de 500 participantes numa iniciativa que vai ter como cenário principal o Douro Internacional, nos desportos canoagem, BTT, corrida entre outros.

No BTT haverá uma prova por etapas, com três dias: um prólogo no formato de contra-relógio com 17 km, uma etapa de 72 km e ainda uma etapa com 42 km.

A par do Duero-Douro Challenge há, pela primeira vez, uma feira dedicada aos desportos aventura e ao turismo, que inclui caminhadas, passeios nocturnos ou tiro com arco. O valor monetário total dos prémios ronda os seis mil euros.

O Duero-Douro Challenge é promovido Associação de Municípios Ibéricos Ribeirinhos do Douro, Município de Miranda do Douro e financiado pelo Fundo Europeu Regional Feder.