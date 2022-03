Miranda do Douro recebe estágio da selecção nacional de voleibol sub-20

Depois da selecção nacional sub-18 masculina ter estagiado em Miranda do Douro, no passado mês de Dezembro, agora é a vez da formação sub-20 das quinas realizar um estágio de preparação na cidade transmontana.

Os trabalhos da formação lusa começam no dia 16 de Março e têm como objectivo a preparação da equipa para a Pool D de Apuramento para o Europeu de Sub-20 Masculinos, que se vai realizar no Centro Cultural de Viana do Castelo, de 8 a 10 de Abril deste ano.

Do estágio de Portugal em Miranda do Doura contam três jogos de preparação com a selecção espanhola, nos dias 18, 19 e 20 de Março, no Pavilhão Multiusos.

Para o estágio em Miranda do Douro o seleccionador nacional, Nuno Pereira, convocou 15 jogadores: Paulo Daniel Monteiro (AA Espinho); Gonçalo Gomes (AA S. Mamede); Miguel Azenha e Tiago Matos (Castêlo da Maia); Bruno Dias e Daniel Teixeira (Esmoriz); Diogo Fevereiro, Duarte Abecasis e Santiago Pimentel (GC Santo Tirso); André Pereira (Leixões SC); Eduardo Brito e João Infante (SL Benfica); Manuel Figueiredo, Nuno Marques e Ricardo Martins (VC Viana).

Foto de Federação Portuguesa de Voleibol