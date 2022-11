Mirandela agarrado à liderança

O S.C. Mirandela mantém um registo imaculado na Divisão de Honra Pavimir. A equipa treinada por André Irulegui somou mais um triunfo, 5-1 com os Estudantes Africanos, e segue invicta na liderança com 21 pontos. Mas, pela primeira vez em sete jornadas, os mirandelenses sofreram um golo. Ainda assim mantém o registo de melhor defesa da competição.

O experiente Vítor Pereira apontou dois golos (12’, 45’+2) e foi mesmo eleito o homem do jogo. Tárcio (42’), João Riça (69’) e Luís Oliveira (75’) apontaram os restantes tentos dos alvinegros.

O golo solitário dos Estudantes Africanos foi marcado por Eric Rodrigues aos 67 minutos.

O jogo esteve parado cerca de 20 minutos, logo no início da primeira metade, para prestar assistência a Anildo, avançado dos Estudantes, que caiu desamparado no relvado e teve mesmo de receber tratamento hospitalar. Segundo apurámos, o jogador realizou vários exames e teve alta no mesmo dia.

O Grupo Desportivo Moncorvo também venceu, 2-0, o G.D. Mirandês, com golos de João Loureiro (65’) e Diogo Rafael (90’).

Na partida há a registar duas expulsões, uma para cada equipa, Jonathan (Moncorvo) foi expulso, por acumulação de amarelos aos 70 minutos, e Francisco Cardoso (Mirandês) viu vermelho directo aos 90’+7.

O Rebordelo não facilitou e amealhou três pontos em Vila Flor com um triunfo por 0-3. Paulo Roberto, Rabiço e Cícero foram os goleadores de serviço.

Vitória também para o Argozelo e com reviravolta no marcador frente ao Macedo. Depois de ter estado a perder por 0-1 ao intervalo, Pedro Mata marcou para os macedenses, a formação de Nuno Fernandes venceu por 3-1 com golos de Litcha, Gancho e Mantorras.

Os Lusos deram goleada, 6-2, ao Forte Carrazedense e encontram-se no sexto lugar com 12 pontos. Austing esteve em evidência ao fazer hat-trick, Sebastian Jayo aponto dois golos e João Rocha também fez o gosto ao pé para a equipa de Rafael Fonseca.

Quanto ao Carção foi ao terreno do F.C. Vinhais vencer por 0-2. Diego Oliveira (41’) e Daniel Veronez (66’) assinaram os golos da turma orientada por António Forneiro. Destaque para Armando, guarda-redes do Carção, que defendeu um penálti.

Na tabela classificativa, Vila Flor SC e Forte Carrazedense ainda não somaram qualquer ponto em sete jornadas.