Mirandela aplica “chapa 4” ao FC Vinhais e dá seguimento a percurso vitorioso

Nove jornadas e outras tantas vitórias é o percurso do S.C. Mirandela na Divisão de Honra Pavimir. O último triunfo foi conseguido este domingo, fora de portas, frente ao F.C. Vinhais por 0-4.

Na primeira metade marcaram Luís Oliveira e Gianluca. Na segunda, o defesa argentino voltou a facturar e o quarto golo foi rubricado por Vinícius.

A equipa treinada por André Irulegui tem agora 27 pontos, está já a cinco do segundo classificado, o G.D. Moncorvo, detém o melhor ataque, 29 golos marcados, e a melhor defesa, apenas um golo sofrido.

O G.D. Moncorvo que nesta nona jornada empatou, em casa, a uma bola com o C.A. Macedo de Cavaleiros.

Os macedenses estiveram a vencer por 0-1 com um golo de Luccas Lameirão aos 45’+1. Os locais igualaram aos 72’ por Kojo na marcação de um penálti. No jogo há registar duas expulsões, uma para cada equipa. O Moncorvo ficou reduzido a dez jogadores aos 75’, Jonathan foi expulso por acumulação de amarelos. Do lado do Macedo, o defesa Edison recebeu cartão vermelho aos 90’.

O Rebordelo foi a Miranda do Douro vencer por 1-3. Rabiço, Ailson e Maranhão marcaram para a equipa treinada por Nuno Loureiro que segue no terceiro lugar com 19 pontos, os mesmos que o Argozelo, quarto classificado, que na passada quinta-feira, em jogo antecipado, venceu os Estudantes Africanos por 3-0 com golos de Djone e um bis de Alex Sander.

Os Lusos venceram o Carção por 2-3 e o confronto entre últimos, Vila Flor SC - Forte Carrazedense, terminou empatado sem golos. As duas equipas pontuaram pela primeira vez em nove jornadas.

Na quinta-feira, dia 8 de Dezembro, há Taça Distrital com os jogos da primeira mão dos quartos-de-final. Em agenda aas partidas Macedo – Vila Flor SC, Rebordelo – Lusos MC SAD, Carção – Forte Carrazedense e Mirandela – Mirandês.