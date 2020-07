Mirandela apresenta treinador adjunto e de guarda-redes

Tiago Barbosa tem 37 anos e já tinha trabalhado com Rui Eduardo Borges, na temporada passada, nos sub-23 do Leixões e no Vitória de Sernache.

No que diz respeito ao plantel, estão garantidas as contratações do guarda-redes Carlos Madureira, dos defesas Luís Carlos, Rui Sousa, João Sidónio, os médios Diogo Ramalho e Tiago Carneiro e dos avançados Mamadou Thiaw e Diogo Motty.

Da época passada já renovaram Austin Coelho, do central Corunha, o jovem guarda-redes Gonçalo Castro, o médio Luís Amorim e o avançado Rui Ramos, com apenas 17 anos.

A pré-temporada do S.C. Mirandela tem início previsto para o dia 3 de Agosto.

Foto de S.C. Mirandela