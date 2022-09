Mirandela Basquete Clube promove Torneio Paulo Diamantino

Está marcado para amanhã e domingo, em Mirandela, o 1º Torneio Paulo Diamantino. A competição de basquetebol é organizada pelo Mirandela Basquete Clube (MBC) e como o próprio nome indica presta homenagem ao antigo jogador e treinador do emblema mirandelense, que morreu no dia 8 de Janeiro de 2021, durante o jogo com o Juventude Pacense, a contar para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

Trata-se de um evento especial e carregado de emoção. “É um momento muito especial para nós. É a primeira grande homenagem que fazemos ao Paulo. Temos que perpetuar a memória dele e honrar os princípios que ele tinha e que nos ensinou”, disse Rui Silva, presidente do MBC.

Paulo Diamantino, que foi jogador do F.C. Porto, V. Guimarães, Maia Basket e representou por várias vezes a Selecção Nacional de Basquetebol, era um exemplo para toda a gente, sobretudo para os mais novos. Rui Silva não tem dúvida que o malogrado basquetebolista “deixou um grande legado e muito especial”. “Queremos seguir o exemplo que ele era. Era uma boa pessoa, um bom jogador, um bom treinador, uma pessoa respeitadora e respeitada”.

No 1º Torneio Paulo Diamantino participam quatro clubes – MBC, Barca BC, Clube 5 Basket e NCR Valongo – nos escalões de sub-14 e sub-16 femininos.

O primeiro jogo está marcado para amanhã, às 10h00, e termina no domingo, às 16h00, com a entrega de prémios. Os jogos realizam-se no Pavilhão do Inatel e da Escola Secundária.

Entretanto, o Mirandela Basquete Clube prepara-se para o início dos campeonatos inter-distritais em sub-14 e sub-16 femininos, que tê início nos dias 8 e 9 de Outubro, e para o arranque do Campeonato Nacional de Basquetebol da 2ª Divisão de seniores masculinos, que começa no dia 8 de Outubro.