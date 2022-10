Mirandela cada vez mais líder e Carção somou primeiro triunfo

O S.C. Mirandela mantém-se invicto e na liderança da Divisão de Honra Pavimir.

Os alvinegros arrecadaram três pontos na quinta jornada da competição, com um triunfo por 2-0 frente ao C.A. Macedo de Cavaleiros, e nem precisaram de marcar.

A formação treinada por André Irulegui beneficiou de dois autogolos da equipa adversária.

Aos 8 minutos, Edison Euse, num lance de infelicidade, traiu o guardião Pedro Fernandes e marcou na própria baliza. E como um azar não vem só, Sillas, aos 50’ , também fez autogolo e colocou o marcador em 2-0 para os mirandelenses.

O S.C. Mirandela tem, em cinco jornadas, um registo irrepreensível, cinco vitórias, a melhor defesa do campeonato, ainda não sofreu qualquer golo, e 11 golos marcados. Quanto ao Macedo desceu para o quinto lugar com 10 pontos.

E em Macedo de Cavaleiros, o Rebordelo deu goleada aos Lusos MC SAD. Os comandados de Nuno Loureiro venceram por 0-5 com golos de Rabiço, Clemente, Tony de penálti e Marinho.

Triunfo expressivo para o Carção por 8-1 na recepção ao Forte Carrazedense. Nuno Machado foi a figura do jogo. O avançado fez poker. Diego Oliveira (2), Boris e Sancum também marcaram. Olímpio Pina apontou o golo de honra da equipa de Carrazeda de Ansiães.

O encontro entre Estudantes Africanos e FC Vinhais terminou empatado a uma bola. Lico marcou para os vinhaenses e Edivaldo para a equipa treinada por José Alves.

O Grupo Desportivo Moncorvo venceu na deslocação a Vila Flor por 1-4. Bruno, Telmo, Kojo e Guedes foram os goleadores de serviço na equipa de Nuno Lima.

Gabriel Teixeira marcou o único tento dos vilaflorenses.

Por último o triunfo do Argozelo por 3-2 com o G.D. Mirandês. Mantorras, Kevin e Alex Sander assinaram os golos do Argozelo. Para a equipa de Miranda do Douro marcaram Francisco Cardoso e Mamadou.

No próximo domingo, o campeonato faz uma pausa para se jogar a segunda mão da pré-eliminatória. Em agenda o F.C. Vinhais – SC Mirandela, Macedo – Moncorvo, Carção – Argozelo e Estudantes Africanos – Rebordelo.

Foto de SCM