Mirandela cede empate caseiro

As mirandelenses chegaram à vantagem na primeira metade com um golo de Sara Seixas.

No segundo tempo, a três minutos do final do encontro, as minhotas igualaram (1-1), após a marcação de um canto.

Na primeira volta do campeonato o jogo entre as duas equipas também terminou com 1-1 no marcador. Sara Cordeiro rubricou o golo das transmontanas.

Com oito jornadas realizadas, o SC Braga ocupa a segunda posição, com 16 pontos, o S.C. Mirandela segue no terceiro lugar, com 13 pontos.

A próxima jornada, nona, está marcada para o dia 26 de Fevereiro e estão agendadas as partidas SC Braga – Vilaverdense e Vitória SC – AD Paredes. O jogo SC Mirandela só se realiza no dia 5 de Março.