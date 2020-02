Mirandela deu baile na Madeira

O triunfo foi categórico mas a formação de Armando Santos ainda tremeu. Depois de estar a vencer por 0-2, com dois golos de Elias, Luan fez autogolo, reduzindo para 1-2, e Philip Ikeocha igualou (2-2) aos 70’.

O empate deu ânimo à formação da casa, última classificada, mas não fez o Mirandela perder o controlo do jogo. A equipa da cidade do Tua acreditou e Matheus voltou a ser a arma secreta dos mirandelenses, à semelhança do que tinha acontecido em casa com a União da Madeira, e voltou a colocar o Mirandela na frente do marcador.

Nos últimos dez minutos, a irreverência de Vasco Lopes e a experiência de Danilo Dias deram frutos, ambos marcaram e fixaram o resultado em 2-5.

Armando Santos, técnico dos alvinegros, mostrou-se satisfeito com o triunfo, mas pede mais acerto na defesa. “Não podemos adormecer. O Câmara de Lobos está em último lugar e fez-nos dois golos. Temos que ser humildes e trabalhadores até ao fim”, disse o treinador.

O técnico lembrou, ainda, que “nada está ganho” e é fundamental “continuar a trabalhar para garantir a manutenção”.

Na deslocação à Madeira, Felipe Borges e Corunha ficaram de fora a cumprir castigo disciplinar.

A equipa da cidade do Tua está invicta na segunda volta da competição com três vitórias (0-1 Bragança, 2-1 União da Madeira e 2-5 Câmara de Lobos) e dois empates (1-1 Berço e 1-1 AD Oliveirense).