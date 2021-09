Mirandela diz adeus à Taça de Portugal

A tarde foi de festa no Estádio São Sebastião e o espectáculo não defraudou os adeptos dos dois emblemas. O jogo foi bem disputado e competitivo. Um grande golo de Léo Teixeira, aos 53 minutos, resolveu o encontro e permitiu aos minhotos seguir para a segunda fase da prova.

As duas equipas entraram bem e proporcionaram disputas de bola no meio campo interessantes. Aos poucos, o Fafe começou a crescer no jogo e a primeiro oportunidade surgiu aos 10 minutos num cabeceamento do central Sidónio, que representou o Mirandela na temporada passada.

À meia hora de jogo foi a vez dos locais ameaçarem a baliza de Danny num livre perto da área apontado por Jardel, mas Léo Teixeira conseguiu afastar o perigo.

Na segunda metade, o Mirandela entrou a pressionar o adversário, mas sem que isso se traduzisse em golos. Entretanto, o Fafe foi ameaçando a baliza dos mirandelenses, especialmente em lances de bola parada. Aos 53 minutos os fafenses passaram da ameaça à concretização. Léo Teixeira rematou de primeira, de longa distância e rubricou um grande golo.

O Mirandela reagiu bem, apesar da desvantagem no marcador, mas era o Fafe que se mostrava mais perigoso a abordar a baliza do Mirandela. Aos 71 minutos, fruto de uma boa jogada de ataque dos visitantes, Ferrinho, na área, serviu Landinho para um remate forte com a bola a sair junto à trave da baliza de Pedro Palha.

O Mirandela respondeu com remate de Jardel que obrigou Danny a mostrar serviço na baliza. Já na recta final do encontro, Landinho tentou a sorte e o segundo do Fafe, aos 84’, mas o remate do médio passou junto ao poste da baliza mirandelense.

No S.C. Mirandela destaque para a estreia de Saidu Musa. O médio chegou na semana passada e entrou ao minuto 60 para render Amorim.