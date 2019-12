Mirandela e Bragança em crise de resultados

Os dois emblemas do distrito de Bragança procuram dar um pontapé na crise de resultados e entrar num caminho de vitórias, mas a tarefa não está fácil.

Na deslocação a Vila Nova de Famalicão, o Grupo Desportivo de Bragança não foi além de empate (1-1) com a AD Oliveirense, na jornada 13 do Campeonato de Portugal.

Os brigantinos mostraram alguma ansiedade, talvez fruto do contexto de resultados, numa primeira parte com poucas oportunidades de golo e com pouco futebol.

Ainda antes do intervalo, os locais chegaram à vantagem por intermédio de Caio Silva, aos 40 minutos, mas o GDB conseguiu reagir. O médio João Nogueira restabeleceu a igualdade aos 43’.

Na segunda metade, os comandados de Frederico Ricardo foram esbanjadores no ataque. Abbas, Jordan, Paulo Roberto, Ossai e Evaristus tiveram oportunidade para colocar o Bragança na frente do marcador. “Na segunda metade, depois de uma primeira parte mal jogada, conseguimos impor o nosso jogo, fomos superiores, tivemos mais posse de bola e várias oportunidades para marcar. “Queríamos os três pontos, mas acabámos por somar apenas um”, disse Frederico Ricardo, técnico do GDB, no final do encontro.

Em Fafe, o S.C. Mirandela sofreu uma derrota por 2-0. Os alvinegros até entraram bem no jogo e conseguiram levar perigo à baliza de Pedro Freitas, mas foram os da casa que chegaram ao golo. Nei fez o 1-0 aos 26 minutos, após cruzamento de Cláudio Ribeiro.

O segundo golo dos “Justiceiros” surgiu já em tempo de compensação, aos 90’+3, na marcação de um penálti. João Victor encarregou-se de converter o castigo máximo, depois de ter sido puxado na área por Diamantino, e fixou o resultado em 2-0.

O Fafe somou cinco vitórias consecutivas, num total de nove jogos sem perder, já o Mirandela não vence há cinco jornadas.