Mirandela e Carção querem fazer a festa da taça

O Carção é a primeira equipa a entrar em campo na segunda eliminatória da Taça de Portugal. A equipa de António Forneiro recebe no sábado, no Municipal de Vimioso, o Vilafranquense, último classificado da 2ª Liga.

O técnico do Carção não olha para os números da temporada pois trata-se de competições distintas. Ainda assim, António Forneiro acredita que a sua equipa pode ser um dos tomba gigantes desta ronda da competição. “Vamo-nos agarrar à percentagem mínima de possibilidades para tentar fazer uma gracinha na taça”.

O Carção estreou-se esta temporada na Taça de Portugal e na primeira eliminatória venceu o Grupo Desportivo do Prado.

Quanto ao Mirandela recebe, no próximo domingo, o Grupo Desportivo de Chaves, dérbi transmontano desta segunda fase da competição.

A última vez que as duas equipas se defrontaram, no São Sebastião, foi na extinta 2ª Divisão, a 30 de Março de 2013, na jornada 26, com um empate a uma bola. Seis anos depois, alvinegros e flavienses vão discutir a presença na terceira ronda da prova rainha do futebol português.

Armando Santos, o técnico mirandelense, garante que os seus jogadores vão fazer tudo para fazer a festa da taça, “jogando o jogo pelo jogo”.

Em relação aos restantes emblemas transmontanos, o Montalegre recebe o Marinhense, o Pedras Salgadas joga fora com o Maria da Fonte e o Vila Pouca de Aguiar, que foi repescado, defronta, em casa, o Mafra, nono classificado da 2ª Liga.

Os jogos da 2ª eliminatória da Taça de Portugal, 47 no total, estão marcados para o próximo sábado e domingo.