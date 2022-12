Mirandela passa o ano na liderança

O S.C. Mirandela vai de férias natalícias na condição de líder e de campeão de Inverno.

Os alvinegros terminam o ano e a primeira volta da Divisão de Honra Pavimir destacados na primeira posição, invictos, com 33 pontos.

A equipa de André Irulegui fechou a primeira volta do campeonato distrital com um triunfo por 2-5 frente ao Argozelo, um jogo realizado no sábado.

Destaque para Luís Oliveira. O avançado mirandelense fez hat-trick. Tárcio e Henrique Almeida assinaram os restantes golos.

O Mirandela lidera em todas as frentes já que tem a melhor defesa, quatro golos sofridos, e o melhor ataque, 37 golos apontados.

Do lado do Argozelo, Mantorras reforçou o estatuto de melhor marcador do distrital. O avançado apontou os dois golos da formação treinada por Nuno Fernandes e tem já no total 12 em 11 jornadas.

Ainda no sábado, o Carção regressou às vitórias com um triunfo fora de portas por duas bolas a zero frente ao Vila Flor SC com golos de Boris e Nuno Machado. Do lado do Carção o capitão, Tiago Costa, foi o guarda-redes titular. O defesa assumiu a baliza face à ausência de Armando por castigo disciplinar.

No domingo, o central Edra resolveu para o Grupo Desportivo de Moncorvo frente aos Estudantes Africanos. A equipa de Nuno Lima venceu por 1-0 e continua no segundo lugar agora 28 pontos.

O jogo entre Rebordelo e Macedo terminou empatado a uma bola. Os golos foram ambos apontados na primeira metade. Cícero abriu o activo ao minuto oito para a equipa da casa e Marco Santos fez o 1-1 aos 30 minutos.

Os Lusos derrotaram o F.C. Vinhais por 2-0. Edwin e Moreano resolveram a partida para a formação de Rafael Fonseca.

Quanto ao jogo entre Grupo Desportivo Mirandês e Forte Carrazedense não se realizou por falta de comparência do emblema de Carrazeda de Ansiães, o que faz com que o Mirandês some três pontos por decisão administrativa.

Foto de SCM