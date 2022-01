Mirandela perde com o Vila Meã e desce para o terceiro lugar

Era um jogo complicado para as duas equipas. De um lado o Mirandela que luta por uma vaga de acesso à fase de subida à Liga 3 e que já liderou a competição, do outro um emblema que faz do factor casa uma mais valia, pois desde o passado mês de Novembro que não perde no seu reduto e assim continua.

O AC Vila Meã chegou à vantagem já perto do intervalo, aos 40 minutos, Ruben Silva inaugurou o marcador na marcação de um penalti.

Na segunda metade, o experiente Rabiola, antigo jogador do F.C. Porto, SC Braga ou Paços de Ferreira, dilatou o resultado para 2-0, aos 72’.

A tarefa estava complicada para a turma transmontana, mas o suspeito do costume, Jardel, voltou a mostrar veia goleadora e reduziu para 2-1, aos 75’. O golo do ponta se lança relançava o jogo e a esperança do Mirandela na reviravolta.

No entanto, já na recta final do encontro, Ivandro Soares fixou o resultado em3-1, aos 83’, e garantiu os três pontos ao Vila Meã.

O resultado fez descer os alvinegros na tabela classificativa. Os comandados de Rafael Pinheiros ocupam o terceiro lugar, com 26 pontos, e têm menos um jogo. O Mirandela acerta calendário com o São Martinho no dia 27 de Fevereiro, uma partida relativa à jornada 13.

Quanto ao Vila Meã ao perde em casa desde Novembro e nas últimas quatro jornadas somou duas vitórias, um empate e uma derrota.

Na próxima jornada, o S.C. Mirandela recebe o líder, o USC Paredes, e Vila Meã joga no terreno do Amarante, confronto entre emblemas vizinhos.