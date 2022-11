Mirandela perde dérbi transmontano

No confronto entre transmontanos, o Grupo Desportivo de Chaves levou a melhor na deslocação a Mirandela. Os flavienses somaram um triunfo por duas bolas a zero.

Depois do nulo no marcador ao intervalo, os golos só surgiram na segunda metade com a assinatura de Rodrigo Silva e Gabi. Esta foi a nona vitória da equipa azul grená em dez jornadas. O Chaves segue isoladíssimo na liderança da série A com 28 pontos e na próxima jornada recebe o Lank Vilaverdense, segundo classificado.

Quanto ao S.C. Mirandela é oitavo classificado com nove pontos e no próximo sábado, dia 12, joga fora com o FC Marinhas.

Foto de SCM