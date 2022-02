Mirandela perde em Amarante compromete acesso à fase de subida à Liga 3

Na penúltima jornada da fase regular do Campeonato de Portugal, realizada este domingo, ficou mais difícil a tarefa de o S.C. Mirandela alcançar um dos dois primeiros lugares que permitem jogar a fase de acesso à Liga 3.

A equipa de Rafael Pinheiro perdeu, 2-1, no terreno do Amarante e desceu para o quarto lugar.

Na primeira metade, os mirandelenses deram que fazer à turma da casa, mas acabaram por sofrer um golo, aos 33 minutos, contra a corrente do jogo, Dória fez o 1-0.

Nos últimos 45 minutos sinal mais para o Amarante. A formação de Jorge Pinto foi superior e teve as melhores ocasiões, sendo que uma foi concretizada. Dória, novamente, rubricou o segundo da turma da casa e da conta pessoal.

Corunha ainda reduziu de penálti já em tempo de compensação, aos 90’+3, mas o golo do capitão dos mirandelenses foi insuficiente para evitar a derrota.

A tarefa do Mirandela está agora mais difícil face à derrota e à conjugação de resultados da jornada 17. Os adversários directos venceram todos, o USC Paredes venceu o SC Vila Real por uma bola a zero, o São Martinho derrotou o Santa Marta de Penaguiã por igual resultado, enquanto o Tirsense bateu em casa o Berço, por 2-1.

Com esta conjugação de resultados, o USC Paredes lidera com 36 pontos, o Tirsense é segundo com 34, o São Martinho é agora terceiro com 32 e o Mirandela é quarto com 30 ponto.

Para a equipa da cidade do Tua conseguir chegar aos dois primeiros terá que, obrigatoriamente, vencer os dois jogos que lhe faltam, ambos em casa, no dia 27 com o São Martinho, o jogo de acerto de calendário, e na última jornada o SC Vila Real. Para além disso, o Mirandela que esperar que o Tirsense não vença o São Martinho, ou então que o USC Paredes seja derrotado pelo Macedo.