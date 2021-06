Mirandela promove Rui Ramos ao plantel sénior

Rui Ramos vai integrar o plantel sénior do Sport Clube Mirandela na próxima época, no Campeonato de Portugal.

O jogador, de apenas 18 anos, representou a formação de juniores dos alvinegros e é agora promovido à equipa principal, que vai ser orientada por Rafael Pinheiro.

Quando falta menos de um mês para o início dos trabalhos de pré-época, agendado para 20 de Julho, o S.C. Mirandela já oficializou as contratações do guarda-redes Pedro Palha (ex-Oleiros) e do avançado Jardel (ex-Rabo de Peixe). Quanto ao capitão Corunha, o defesa Gianluca, o médio Mário Borges e o avançado Patrick renovaram por mais uma temporada.

Foto de S.C. Mirandela