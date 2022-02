Mirandela quebra invencibilidade do Vitória SC

A formação sub-19 do S.C. Mirandela quebrou a invencibilidade do Vitória SC. As alvinegras venceram por 0-1 no terreno da formação minhota, uma partida de acerto de calendário relativa à jornada 6 do Campeonato Nacional Feminino Sub-19

Depois de uma primeira metade sem golos, Sara Cordeiro, aos 41 minutos, de livre directo, garantiu os três pontos para a equipa da cidade do Tua.

O SC Mirandela é agora terceiro classificado, com 11 pontos.

Na próxima jornada, marcada para o dia 12 de Fevereiro, há dérbi distrital. As mirandelenses jogam no terreno da A.D. Paredes.

Foto de SC Mirandela