Mirandela quebra jejum e regressa às vitórias

Os da casa entraram fortes e conscientes da importância de vencer. Corunha abriu o activo no Estádio São Sebastião, aos sete minutais, na sequência de um pontapé de canto. O 1-0 manteve-se até ao intervalo.

A formação termal reagiu, conseguiu mesmo chegar ao empate, 1-1, por intermédio de André Sousa, aos 49’, e aos 65 minutos dá-se a reviravolta no marcador. Rafa rubricou o 1-2.

Em desvantagem no marcador, Armando Santos pediu mais intensidade no ataque para chegar ao empate. O que veio a acontecer aos 75’ com a ajuda involuntária do guarda-redes do Pedras Salgadas, Rui Capelo, que fez auto-golo.

Foi um bom embalo para os alvinegros que conseguiram chegar à vitórias em tempo de compensação. Aos 90’+1, César resolveu para os locais. O avançado carimbou o 3-2, resultado final, no marcador.

A formação de Armando Santos ganha um novo fôlego antes da deslocação ao terreno do líder, o Vizela, já no domingo (dia 22).