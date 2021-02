Mirandela reforça baliza e ataque

Djaló é guineense, tem 19 anos, e iniciou a temporada no Pedrouços, da Divisão de Elite da A.F. Porto. Antes representou os juniores do Leixões e do Freamunde.

Quanto a Vinicius, de 21 anos, tem nacionalidade brasileira e é proveniente da equipa B do Alverca, onde realizou cinco jogos e marcou um golo.

Esta semana, os alvinegros preparam o jogo com o Vianense a contar para a jornada 18 da série A do Campeonato de Portugal.

A formação das cidade do Tua ocupa o terceiro lugar com 30 pontos.