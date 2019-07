Mirandela reforça baliza e meio campo

Rendeiro tem 19 anos, fez formação no Vitória de Guimarães e na última época chegou mesmo a integrar os trabalhos do plantel principal da formação de Moreira de Cónegos. Rúben Rendeiro junta-se ao lote de guarda-redes formado pelo experiente Pedro Fernandes e o ainda júnior Gonçalo Castro.

Ao São Sebastião chegou ainda o médio defensivo Franck Dipita (ex-Lusitânia de Lourosa). O camaronês de 26 anos já alinhou, no passado sábado, no jogo de treino com o Montalegre.

Mas o plantel ainda não está fechado, Armando Santos, técnico dos alvinegros, pretende ainda um médio criativo e dois extremos.