Mirandela reforça meio campo

O médio camaronês, que também joga a defesa central, iniciou a presente temporada no Lusitano de Vildemoinhos, da série D do Campeonato de Portugal, onde realizou 11 jogos.

Landry Nkolo chegou a Portugal em 2017 para jogar no Maia Lidador, passando depois pelos sub-23 da Académica de Coimbra, Leça FC, e Vitória de Sernache na época passada.

O jogador já é opção para o jogo deste domingo com o Merelinense, uma partida relativa à jornada 11 da série A do Campeonato de Portugal.

As investidas do Mirandela no mercado de Inverno não se ficam por aqui, os alvinegros pretendem mais um médio e um avançado.

Foto de SC Mirandela