Mirandela reforça terceira posição

A cinco jornadas do final do Campeonato de Portugal o S.C. Mirandela está cada vez mais perto de confirmar a presença na nova competição da Federação Portuguesa de Futebol, a 3ª Liga, na próxima temporada.

Os comandados de Rui Eduardo Borges venceram, este sábado, o Maria da Fonte por 2-1, dando seguimento ao triunfo alcançado frente ao Vilaverdense.

Aliu colocou o Mirandela em vantagem aos 20 minutos, após um livre de Ramalho na direita, e Motty, na conversão de um penalti, fez o 2-0 aos 24’.

Os minhotos entraram melhor na segunda parte e reduziram, aos 78’, para 2-1, resultado final. Um golo apontado por Cabreira.

A cinco jornadas do final do campeonato, o Mirandela segue isolado no terceiro lugar com 30 pontos. Quanto ao Maria da Fonte é quinto classificado com 22 pontos.