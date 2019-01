Mirandela regressa às vitórias

O SC Mirandela voltou aos triunfos e bateu o Torcatense por 1-3, uma vitória construída na primeira metade, na jornada 19 da série A do Campeonato de Portugal.

Frente ao Torcatense, Rui Borges operou algumas mudanças no onze inicial. O guarda-redes Pedro Fernandes regressou à titularidade, Zé Ricardo voltou ao lado esquerdo da defesa, Pedro Santos fez dupla com Zaidu no eixo da defesa, face à ausência de Corunha por castigo, e Varela rendeu Carlos Eduardo nas alas.

Os mirandelenses entraram fortes e não foi de estranhar que o primeiro golo surgisse bastante cedo. Clayton marcou no primeiro minuto de jogo e colocou os transmontanos em vantagem.

A turma de São Torcato reagiu aos 11 minutos com um golo de João Agostinho, que fez o 1-1.

João Victor, que bisou, voltou a colocar os alvinegros na frente do marcador aos 23’ de penálti e aos 30 minutos rubricou o 1-3. João Victor é já o melhor marcador da equipa com oito golos apontados. Foi a segunda vez que o ponta de lança brasileiro apontou dois golos num jogo, esta temporada.

O resultado não sofreu mais alterações até ao final do jogo.

Vitinho de saída para o Vizela

Entretanto, o plantel do SC Mirandela tem mais uma baixa. Depois da saída de André Pinto para o Trofense, agora é Vitinho a deixar a cidade do Tua para ingressar no FC Vizela, líder da série A do Campeonato de Portugal.

O jogador brasileiro, de 25 anos, realizou no domingo a última partida com a camisola dos alvinegros frente ao Torcatense.

O avançado era titular indiscutível na equipa treinada por Rui Borges, contabilizou 22 jogos (19 para o campeonato e 3 para a Taça de Portugal) e marcou três golos.

Zaidu vai dar o salto para a 1ª Liga

Já no final da temporada Zaidu deverá rumar ao Santa Clara, da 1ª Liga. O defesa central do está na mira dos açorianos e segundo apurámos há já mesmo um pré-acordo para a próxima temporada.

Mas, a mudança para a formação da 1ª Liga só acontecerá depois de terminada a presente época. A contratação do jogador só não se concretiza se houver mudanças na estrutura do clube ou em cenário de descida da equipa dos Açores.